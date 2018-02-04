Азербайджанские и российские историки пресекли в МГИМО армянскую провокацию по событиям в январе 1918 года в Шамхоре - Кузнецов

Азербайджанские и российские историки предотвратили армянскую провокацию на научно-практическом семинаре по проблемам кавказоведения в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» российский политолог и историк Олег Кузнецов.
«Проведение в МГИМО регулярных ежемесячных научно-практических семинаров по самому широкому спектру проблем кавказоведения является устоявшейся традицией на протяжении вот уже двух лет. Подобные мероприятия проводятся, как правило, кулуарно, если в их работе принимают участие сторонние приглашенные специалисты, то их кандидатуры проходят строгий предварительный отбор, в результате чего итоговый материалы таких мероприятий всегда бывают заранее предсказуемы как с точки зрения содержания, так и политической направленности», - сказал О.Кузнецов.
По его словам, на первый взгляд, эти документы ничего не представляют в научном или образовательном смысле, так как являются частным мнением узкого круга людей. При этом нельзя не отдать должное их прикладной эффективности - в условиях отсутствия в России практики многовекторного научного дискурса по важнейшим вопросам внешней политики страны, такого рода документы легко интерпретируются как некое обобщенное экспертное мнение, которое может быть положено в основу какой-либо аналитической или докладной записки, формулирующей позицию России по какому-либо вопросу региональной политики на Кавказе.
«Сегодня такие семинары отражают позицию только одной стороны - армянской, поскольку представители азербайджанской и грузинской научной интеллигенции к участию в работе этих семинаров не приглашаются. Вот почему участие азербайджанских ученых в работе 27-го заседания данного семинара, посвященного Шамхорской трагедии 1918 года, имело принципиально важное значение: им (ученым - ИФ) фактом своего присутствия не только удалось изменить тональность заседания, но и своим активным участием - сорвать принятие проармянского, точнее, антиазербайджанского итогового документа», - отметил историк.
О.Кузнецов подчеркнул, что для участия в семинаре из Баку специально прибыла профессор Института востоковедения НАНА Солмаз Рустамова-Тохиди, в Москве ее поддерживали российские историки Эльдар Аббасов, Олег Кузнецов и Исмаил Агакишиев, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в отставке Рамиз Абуталыбов. «Эти люди после многочисленных препонов и препирательств были допущены к участию в семинаре (решение об этом было принято за 15 минут до начала его работы на уровне проректора МГИМО), что в корне изменило содержание и тональность данного мероприятия, основным докладчиком на котором был известный проармянский российский исследователь Вадим Муханов. С.Рустамовой-Тохиди удалось выступить с ответным словом, а Э.Аббасову - поучаствовать в дискуссии своими репликами и вопросами. В результате изначально планировавшийся эффект коллективного осуждения азербайджанцев за события начала февраля 1918 года в Шамхоре был дезавуирован, а само мероприятие не достигло изначально ставившейся перед ним цели», - добавил историк.
А.Азизов
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