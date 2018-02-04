Минобороны РФ считает обстановку в зонах деэскалации в Сирии стабильной

Российские военные назвали стабильной обстановку в зонах деэскалации в Сирии, зафиксированы случаи стрельбы в районах, подконтрольных террористической группировке "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский штурмовик Су-25, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами.

В ответ российские военные нанесли по боевикам удар высокоточным оружием. Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех десятков боевиков "Джабхат ан-Нусры".

В Сирии действуют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте, в провинциях Деръа, Идлиб и в районе города Хомс.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки в Сирии Россия зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо и Латакия. Турция зафиксировала пять случаев стрельбы в провинциях Идлиб и Дамаск.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные в минувшие сутки провели в Сирии ряд гуманитарных операций, сообщили в Минобороны.