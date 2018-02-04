Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 6 Фев 7 Фев

Дальнее зарубежье 04.02.2018 11:18

Минобороны РФ считает обстановку в зонах деэскалации в Сирии стабильной

Российские военные назвали стабильной обстановку в зонах деэскалации в Сирии, зафиксированы случаи стрельбы в районах, подконтрольных террористической группировке "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский штурмовик Су-25, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами.

В ответ российские военные нанесли по боевикам удар высокоточным оружием. Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех десятков боевиков "Джабхат ан-Нусры".

В Сирии действуют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте, в провинциях Деръа, Идлиб и в районе города Хомс.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки в Сирии Россия зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо и Латакия. Турция зафиксировала пять случаев стрельбы в провинциях Идлиб и Дамаск.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные в минувшие сутки провели в Сирии ряд гуманитарных операций, сообщили в Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ОБСТАНОВКА


Похожие новости


Минобороны РФ сообщает о начале операции по уничтожению более 1,5 тыс. боевиков "Джабхат ан-Нусры" в сирийской провинции Идлиб Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ Анкара продолжит диалог с Москвой по операции в Африне - министр обороны Турции Путин: оценка действий армии и флота РФ в Сирии одна - "отлично" Операция по разгрому ИГИЛ на востоке Сирии скоро будет завершена - Минобороны РФ В Сирию ежедневно доставляется порядка 2 тыс. тонн грузов - Шойгу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]