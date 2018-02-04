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Регион 04.02.2018 12:24

Возвращение медалей россиянам возможно только после окончания судебных процедур - глава МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение о возвращении медалей российским спортсменам, оправданных CAS, будет приниматься в течение 30 дней после получения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда и ее изучения юристами.

"Мы изучим мотивировочную часть и обдумаем, возможна ли апелляция. Вопрос о перераспределении медалей будет решаться только после завершения процесса рассмотрения во всех судебных инстанциях", - сказал Т.Бах на пресс-конференции в Пхенчхане в воскресенье.

Он отметил, что это может произойти через 30 дней после получения полного решения CAS.

В минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады.

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Тэги: МОК, СУД, РОССИЯНЕ, МЕДАЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]