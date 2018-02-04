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Дальнее зарубежье 04.02.2018 15:42

Минобороны Китая призывает США после публикации новой ядерной доктрины отказаться от мышления времен "холодной войны"

В Минобороны КНР в воскресенье раскритиковали новую ядерную доктрину США, в которой содержатся обвинения в адрес Пекина в недостатке прозрачности при развитии Китаем ядерных вооружений.

"Мы надеемся, что США откажутся от менталитета времен "холодной войны", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Минобороны КНР.

Китай "всегда поддерживал свои ядерные силы на минимальном уровне, требуемом национальной безопасностью", в то время как США обладают крупнейшим ядерным арсеналом в мире, отмечается в заявлении.

В Пекине также назвали обвинения Вашингтона в нежелании Китая раскрывать информацию о модернизации своих ядерных сил "смутными предположениями".

Также в заявлении подчеркивается, что Китай придерживается принципа не наносить первым ядерный удар и не угрожать ядерным оружием или применять его против каких-либо государств, не обладающих ядерным арсеналом.

С критикой новой ядерной доктрины США также ранее выступал глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Накануне в МИД РФ заявили, что положения новой ядерной доктрины США, в которых содержатся обвинения в адрес России в понижении порога использования ядерных вооружений и в "агрессивных стратегиях", не соответствуют действительности.

Ранее в Госдепартаменте США пояснили, что в новой ядерной доктрине внимание Соединенных Штатов направлено на Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

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Тэги: КИТАЙ, США, ДОКТРИНА, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]