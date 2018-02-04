Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 6 Фев 7 Фев

Регион 04.02.2018 12:50

Около 60 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за непогоды

Сильная метель в Москве спровоцировала задержки почти шести десятков рейсов в аэропортах, прибывающие самолеты начали уходить на запасные аэродромы.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, аэродромные службы трех столичных аэропортов работают в усиленном режиме, это позволяет избежать длительных задержек рейсов.

"Несмотря на сильный снегопад, аэродромные службы справляются, длительных задержек, продолжительностью свыше двух часов нет. Однако требуется время для проведения по очистке аэродромов от снега и наледи, а также специальная обработка воздушных судов перед вылетом. Это может приводить к задержкам от 15 минут", - сказал собеседник агентства.

Между тем, из-за низкой видимости не все лайнеры смогли приземлиться в Москве.

"В "Домодедово" отказались садиться командиры пяти воздушных судов. Они получили одобрение посадки на запасных аэродромах во "Внуково", Нижнем Новгороде и Воронеже", - сказал он.

Между тем, по данным сервиса Яндекс.Расписание, днем в воскресенье в московских аэропортах задержаны 59 рейсов, 18 отменено.

Больше всего рейсов задержано в "Шереметьево" - 41, еще 12 в "Домодедово", 16 отменено. Еще шесть задержаны и два отменены во "Внуково".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТЫ, РАБОТА


Похожие новости


Около 150 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 20 рейсов Непогода привела к задержке более 150 рейсов в московских аэропортах Московские аэропорты переведены на усиленный режим работы Почти 80 рейсов из столичных аэропортов отменены на фоне ледяного дождя

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]