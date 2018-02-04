"Воров в законе" в Грузии хотят сажать на 15 лет в тюрьму

В парламент Грузии в ближайшее время будет направлен законопроект, одобренный правительством, об ужесточении наказания за участие в воровском сообществе, заявила журналистам заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.

"По многим направлениям этот законопроект предполагает более суровые подходы, чем действующий закон в отношении членства в воровском сообществе. В частности, так называемые "воры в законе" и члены воровского сообщества будут наказываться тюремным сроком на 15 лет", - сказала Н.Мезвришвили.

По ее словам, при пересечении грузинской госграницы так называемые "воры в законе" автоматически будут направляться в тюрьму вне зависимости от того, осуществляется или нет конкретное уголовное преследование.

"Также по новому законопроекту расширяется круг тех действий, которые будут считаться преступлением. Например, преступлением будет обращение к членам воровского сообщества, организация и участие в воровских сходках, физическая или финансовая поддержка воровского сообщества", - сказала замминистра.

При правлении в Грузии президента Михаила Саакашвили был принят закон о борьбе с "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Тогда же в Грузии создали специальную тюрьму строгого режима, в которой до сих пор содержаться только "воры в законе" и криминальные авторитеты.