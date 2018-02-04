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Регион 04.02.2018 13:32

Турция в случае необходимости будет вести военные операции в районе Манбиджа и на восточном берегу Евфрата - вице-премьер Боздаг

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие военные готовы начать операцию в районе Манбиджа на севере Сирии, если террористы не покинут эту зону, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

По словам Б.Боздага, если "Рабочая партия Курдистана" (РПК) и курдская партия "Демократический союз" (PYD), считающиеся Анкарой террористическими организациями, не покинут Манбидж, "мы двинемся в Манбидж и на восток от Евфрата".

Вице-премьер Турции также заявил, что, по данным на 4 февраля, в ходе операции "Оливковая ветвь", проходящей в Африне, нейтрализованы 932 террориста из РПК, PYD и "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против "Исламского государства".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]