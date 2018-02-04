Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 6 Фев 7 Фев

Дальнее зарубежье 04.02.2018 14:13

Переговоры о формировании правящей коалиции в ФРГ вступают в финальную стадию - СМИ

Альянс ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в воскресенье приступают к финальной стадии переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Стороны определили воскресенье в качестве конечного срока переговоров, однако допускают продление консультаций еще на два дня.

"Многие вопросы остаются открытыми", - заявила журналистам высокопоставленный представитель СДПГ Мануэла Швезиг.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ до сих пор не сформирован из-за провала так называемых "зондирующих консультаций" по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Избежать обострения политического кризиса в Германии позволило согласие СДПГ и лично лидера левых центристов Мартина Шульца на проведение консультаций с блоком А.Меркель по формированию "большой коалиции".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОАЛИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Меркель называет предстоящие переговоры о формировании правящей коалиции трудными, но не теряет надежды на успех Президент Франции обеспокоен провалом переговоров по созданию правительственной коалиции в Германии Меркель сожалеет в связи с провалом переговоров по созданию правительственной коалиции НАТО в данный момент изучает вопрос о вступлении в международную коалицию против ИГ - Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]