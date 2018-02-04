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СНГ 04.02.2018 14:50

Сторонники Саакашвили в Киеве начали антиправительственный марш

Сторонники партии "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева в воскресенье начали "Марш за будущее", направленный против политики президента Украины Петра Порошенко.

Сначала несколько тысяч человек, которые приняли участие в акции, собрались в парке имени Шевченко в центре украинской столицы, где прошел небольшой митинг.

"Пришло время мирно наступать на власть, которая не хочет прислушиваться к требованиям украинского общества", - заявил на митинге один из лидеров партии "Рух новых сил", бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Организаторы марша на митинге заявили, что маршрут колонны "Руха новых сил" был скорректирован в связи с проходящими в центре Киева другими акциями. Согласно озвученному плану, протестующие намерены пройти от парка Шевченко по ул.Владимирской, затем по ул.Михайловской спуститься к Крещатику в районе площади Независимости, после чего повернуть на Европейскую площадь, где пройдет новый митинг.

Участники марша организованной колонной двинулись по запланированному маршруту. В руках у них государственные флаги Украины, красно-черные флаги, различные баннеры и транспарантами с критикой власти, в частности, с требованием импичмента президента.

Колонну сопровождают сотрудники полиции. Кроме того, кордоны полиции и Национальной гвардии перекрывают улицы, смежные с маршрутом движения участников акции протеста.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, СААКАШВИЛИ, МАРШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]