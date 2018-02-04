Сторонники Саакашвили в Киеве начали антиправительственный марш

Сторонники партии "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева в воскресенье начали "Марш за будущее", направленный против политики президента Украины Петра Порошенко.
Сначала несколько тысяч человек, которые приняли участие в акции, собрались в парке имени Шевченко в центре украинской столицы, где прошел небольшой митинг.
"Пришло время мирно наступать на власть, которая не хочет прислушиваться к требованиям украинского общества", - заявил на митинге один из лидеров партии "Рух новых сил", бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.
Организаторы марша на митинге заявили, что маршрут колонны "Руха новых сил" был скорректирован в связи с проходящими в центре Киева другими акциями. Согласно озвученному плану, протестующие намерены пройти от парка Шевченко по ул.Владимирской, затем по ул.Михайловской спуститься к Крещатику в районе площади Независимости, после чего повернуть на Европейскую площадь, где пройдет новый митинг.
Участники марша организованной колонной двинулись по запланированному маршруту. В руках у них государственные флаги Украины, красно-черные флаги, различные баннеры и транспарантами с критикой власти, в частности, с требованием импичмента президента.
Колонну сопровождают сотрудники полиции. Кроме того, кордоны полиции и Национальной гвардии перекрывают улицы, смежные с маршрутом движения участников акции протеста.
США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта-посол
Азербайджанские и российские историки пресекли в МГИМО армянскую провокацию по событиям в январе 1918 года в Шамхоре - Кузнецов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Министр нефти Ирана обвиняет Трампа в срыве ряда контрактов Тегерана в нефтегазовой отрасли
Украина в январе увеличила добычу газа на 3,1%
Грузия ищет поставщиков труб и линейных кранов для газопроводов на сумму до $3,4 млн
Употребление алкоголя может вызвать как минимум семь видов рака - ВОЗ
На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон
Космонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе, они провели там более 8 часов, 7 минут
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»