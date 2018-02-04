Возле берегов Марокко обнаружены тела 20 нелегальных иммигрантов

Спасательные службы Марокко извлекли из воды тела 20 нелегальных иммигрантов, которые заметили накануне с испанского судна в Средиземном море, передают в воскресенье западные СМИ.

О находке экипаж испанского судна сообщил в спасательные службы Испании и Марокко.

СМИ напоминают, что нелегалы, пытающиеся добраться до Европы, все чаще отдают предпочтение маршруту, соединяющему северное побережье Африки и юг Испании.

По данным Международной организации по миграции, в 2018 году Испания стала второй страной Европы по числу прибывших нелегалов - 1279 человек, тогда как в Италии их число достигло 4256.

В свою очередь согласно информации Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex),в 2017 году число нелегалов, прибывающих в Испанию, утроилось по сравнению с 2016 годом и составило 22,9 тыс. человек - третье место по их числу после Италии и Греции.