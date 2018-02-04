Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в Южной Каролине, есть пострадавшие - СМИ

Пассажирский поезд железнодорожной компании "Амтрак" столкнулся с товарным составом в воскресенье утром в штате Южная Каролина на юго-востоке США, сообщает телеканал "Фокс-ньюс".

В момент столкновения в пассажирском поезде находились 147 человек - 139 пассажиров и 8 членов экипажа. В результате аварии несколько вагонов этого поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, есть пострадавшие.

На место событий прибыли представители властей, отмечает телеканал.