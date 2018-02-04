США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта-посол

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шеффер в субботу прибыл в Азербайджан, сообщают местные СМИ.

«Э.Шефер в воскресенье встретился с вынужденными переселенцами, размещенными в поселке Масазыр Абшеронского района», - отмечают издания.

Кроме того, дипломат провел встречу с главой азербайджанской общины Нагорного Карабаха и обсудил вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

По информации СМИ, сопровождающий Э.Шефера посол США в Баку Роберт Секута в ходе встречи отметил, что США заинтересованы в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта и продолжают деятельность в этом направлении.

Российский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов и Стефан Висконти прибудут в Баку 6 февраля.

Как сообщалось, сопредседатели Минской группы ОБСЕ 7 февраля проведут встречи с официальными лицами Азербайджана. В ходе встреч будут продолжены обсуждения по интенсивным и логическим переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Н.Аббасова