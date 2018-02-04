Два человека погибли в столкновении поездов в США - СМИ

Два человека погибли, еще 50 человек получили травмы в воскресенье в штате Южная Каролина на юго-востоке США в результате столкновения пассажирского поезда с товарным составом, сообщает телеканал Си-Би-Эс.

По сообщениям СМИ, в момент столкновения несколько вагонов пассажирского поезда железнодорожной компании "Амтрак" сошли с рельсов. В пассажирском поезде находились 147 человек - 139 пассажиров и восемь человек поездной бригады.