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Дальнее зарубежье 04.02.2018 16:00

Два человека погибли в столкновении поездов в США - СМИ

Два человека погибли, еще 50 человек получили травмы в воскресенье в штате Южная Каролина на юго-востоке США в результате столкновения пассажирского поезда с товарным составом, сообщает телеканал Си-Би-Эс.

По сообщениям СМИ, в момент столкновения несколько вагонов пассажирского поезда железнодорожной компании "Амтрак" сошли с рельсов. В пассажирском поезде находились 147 человек - 139 пассажиров и восемь человек поездной бригады.

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Тэги: США, ПОЕЗДА, СТОЛКНОВЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]