Грузия ужесточила фитосанитарный и ветеринарный контроль на границе

Решением правительства Грузии изменены правила погранично-карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля для продукции, ввозимой на территорию страны, сообщает Национальное агентство продовольствия министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии
"Отныне владельцы продукции, качество которой вызовет подозрения на таможне, до завершения лабораторного анализа не смогут реализовать свой товар. Они будут обязаны оставить продукцию на таможенном складе, отдельно от другой продукции, до получения результатов анализа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.
До сих пор при взятии проб на границе для выявления разного типа заболеваний, запрещенных и нежелательных патогенных отравляющих веществ, владелец продукции мог начать ее реализацию, не дожидаясь результата анализа, что, по мнению специалистов, создавало угрозу жизни и здоровью человека.
В частности, в сообщении отмечается, что в прошлом году от таможенного департамента Службы доходов в Национальное агентство продовольствия поступило 32 сообщения о зафиксированных нарушениях на границе, после чего лабораторные исследования подтвердили наличие в продукции сальмонеллы и листерии.
Кроме того, согласно новым правилам, если дважды за год в импортированном продукте будут выявлены патогенные микроорганизмы, импорт этого продукта от конкретного производителя будет приостановлен на год, а информация об этом будет представлена компетентным органам соответствующей страны.
США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта-посол
Азербайджанские и российские историки пресекли в МГИМО армянскую провокацию по событиям в январе 1918 года в Шамхоре - Кузнецов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Министр нефти Ирана обвиняет Трампа в срыве ряда контрактов Тегерана в нефтегазовой отрасли
Украина в январе увеличила добычу газа на 3,1%
Грузия ищет поставщиков труб и линейных кранов для газопроводов на сумму до $3,4 млн
Употребление алкоголя может вызвать как минимум семь видов рака - ВОЗ
На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон
Космонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе, они провели там более 8 часов, 7 минут
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»