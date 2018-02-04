Грузия ужесточила фитосанитарный и ветеринарный контроль на границе

Решением правительства Грузии изменены правила погранично-карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля для продукции, ввозимой на территорию страны, сообщает Национальное агентство продовольствия министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии

"Отныне владельцы продукции, качество которой вызовет подозрения на таможне, до завершения лабораторного анализа не смогут реализовать свой товар. Они будут обязаны оставить продукцию на таможенном складе, отдельно от другой продукции, до получения результатов анализа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

До сих пор при взятии проб на границе для выявления разного типа заболеваний, запрещенных и нежелательных патогенных отравляющих веществ, владелец продукции мог начать ее реализацию, не дожидаясь результата анализа, что, по мнению специалистов, создавало угрозу жизни и здоровью человека.

В частности, в сообщении отмечается, что в прошлом году от таможенного департамента Службы доходов в Национальное агентство продовольствия поступило 32 сообщения о зафиксированных нарушениях на границе, после чего лабораторные исследования подтвердили наличие в продукции сальмонеллы и листерии.

Кроме того, согласно новым правилам, если дважды за год в импортированном продукте будут выявлены патогенные микроорганизмы, импорт этого продукта от конкретного производителя будет приостановлен на год, а информация об этом будет представлена компетентным органам соответствующей страны.