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Дальнее зарубежье 04.02.2018 16:26

Клинцевич считает, что ПЗРК, которым был сбит в Сирии российский Су-25, попал к террористам при помощи США через третьи страны

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что боевики террористической организации "Джабхат ан-Нусра (запрещена в РФ) в Сирии получили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) при посредничестве США. Одним из них и был сбит российский штурмовик Су-25.

"Официально не известно, какими ПЗРК, старыми советскими или старыми американскими был сбит самолет, но это до сих пор эффективные, высокотехнологичные боеприпасы. Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется. Мы никому не угрожаем, но предупреждаем", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в воскресенье.

Он заявил, что "безнаказанными такие вещи оставаться не будут, ответные удары уже нанесены".

По словам Ф.Клинцевича, со стороны США поддержка боевых действий в Сирии - "крайне контрпродуктивная вещь, носит идеологический характер". "Америка пытается показать, что война не закончилась, русские не победили. Русские победили. Считаю, это американский выстрел в спину России", - отметил сенатор.

"Есть возможность перехода к мирной жизни, созданы условия. Но когда исчерпан мирный путь, идет боевая работа. Россия, с учетом афганского и кавказского опыта, сейчас высокотехнологичная и очень эффективная. Сейчас бойцы - в высочайшей степени профессионалы, сделали такую работу в Сирии", - подчеркнул Ф.Клинцевич.

"Если бы все поддержали конструктивные предложения по Сирии, которые сделала Россия, была бы стабильность, но Америке это не нужно. А в Сирии много голодных людей, которые будут терять родных и близких за 100 долларов, и их будут кормить, подбрасывая деньги в костер войны", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали в Минобороны РФ, боевики в Сирии сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб", пилот погиб. "По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного ракетного комплекса" - сообщали в военном ведомстве.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по Идлибу.

По данным СМИ, ответственность за атаку взяла на себя "Джабхат ан-Нусра".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, США, ТЕРРОРИСТЫ


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