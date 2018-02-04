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ТЭК 04.02.2018 16:38

Министр нефти Ирана обвиняет Трампа в срыве ряда контрактов Тегерана в нефтегазовой отрасли

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил в воскресенье, что политика президента США Дональда Трампа привела к срыву ряда нефтяных и газовых контрактов с участием Ирана.

"Трамп пытается дестабилизировать рынок для тех, кто хочет работать с Ираном", - приводят западные СМИ слова министра, сказанные на пресс-конференции.

Он уточнил, что некоторые страны "на международном и региональном уровнях" также оказывают давление на компании Европы и Азии, чтобы они не заключали контракты с Ираном.

В то же время Б.Н.Зангане отметил, что более 20 зарубежных фирм ведут переговоры с Ираном по вопросам работы на иранских нефтяных и газовых месторождениях.

"Я не стану озвучивать проекты, которые близки к согласованию. Иначе, с завтрашнего дня начнется давление, чтобы контракты с нами (по этим проектам - ИФ) не подписывались", - подчеркнул министр.

Б.Н.Замгане также упомянул контракт на $5 млрд, подписанный в июле 2017 года с французской нефтегазовой компанией Total S.A., и добавил, что в Тегеране рассматривают меры на тот случай, если при реализации сделки возникнут проблемы из-за давления США.

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Тэги: ИРАН, США, НЕФТЬ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]