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Регион 04.02.2018 16:57

Саакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство Украины, обнародует его на митинге через две недели

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили обещает обнародовать список кандидатов на правящие должности в украинской власти на очередном митинге 18 февраля.

"До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку", - сказал М.Саакашвили на митинге на Европейской площади в центре Киева в воскресенье.

Он также отметил, что на сайте его политической силы будет опубликован список народных депутатов и их адреса, "фотографии политиков и домашние адреса людей, которые должны проголосовать за отставку Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ)".

"И мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим - чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли", - сказал М.Саакашвили.

Как сообщалось, в центре Киева воскресенье проходит митинг, организованный партией "Рух новых сил" с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти.

Несколько тысяч участников митинга перед этим прошли "Маршем за будущее" по ряду центральных улиц украинской столицы.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ВЛАСТЬ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]