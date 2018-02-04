Саакашвили подготовил свой список кандидатов в правительство Украины, обнародует его на митинге через две недели

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили обещает обнародовать список кандидатов на правящие должности в украинской власти на очередном митинге 18 февраля.
"До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку", - сказал М.Саакашвили на митинге на Европейской площади в центре Киева в воскресенье.
Он также отметил, что на сайте его политической силы будет опубликован список народных депутатов и их адреса, "фотографии политиков и домашние адреса людей, которые должны проголосовать за отставку Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ)".
"И мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим - чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли", - сказал М.Саакашвили.
Как сообщалось, в центре Киева воскресенье проходит митинг, организованный партией "Рух новых сил" с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти.
Несколько тысяч участников митинга перед этим прошли "Маршем за будущее" по ряду центральных улиц украинской столицы.
США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта-посол
Азербайджанские и российские историки пресекли в МГИМО армянскую провокацию по событиям в январе 1918 года в Шамхоре - Кузнецов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Министр нефти Ирана обвиняет Трампа в срыве ряда контрактов Тегерана в нефтегазовой отрасли
Украина в январе увеличила добычу газа на 3,1%
Грузия ищет поставщиков труб и линейных кранов для газопроводов на сумму до $3,4 млн
Употребление алкоголя может вызвать как минимум семь видов рака - ВОЗ
На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон
Космонавты побили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе, они провели там более 8 часов, 7 минут
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»