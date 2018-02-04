Шесть человек убиты в перестрелке с наркоторговцами на северо-востоке Афганистана

Шесть человек погибли, в том числе женщина и ребенок, в столкновении афганских пограничников с группой боевиков, занимающихся контрабандой наркотиков, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Перестрелка произошла в приграничном с Таджикистаном уезде Шахри-Бузур северо-восточной афганской провинции Бадахшан. В столкновении были убиты четыре пограничника, еще семеро были ранены.