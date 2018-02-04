Около 150 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды

Почти полторы сотни рейсов задержаны в московских аэропортах, снегопад может продлиться до полуночи, сообщили "Интерфаксу" в диспетчерских службах московской воздушной зоны.

"Аэропорты работают в режиме повышенной нагрузки, задействуется все резервные мощности. Увеличена численность аэродромных служб. Расчистка аэродромов и обработка самолетов противооблединительными реагентами проводится с максимальной частотой", - сообщили в авиадиспетчерских службах.

Тем не менее, аэропорты аккредитованы по всепогодной категории, отметил собеседник агентства.

"Длительных задержек нет, однако даже кратковременные, являющиеся следствием профилактических работ в аэропортах, сдвигают расписание и провоцируют новые задержки", - сказал он.

Также почти вдвое выросло число самолетов, не сумевших приземлиться в аэропортах Москвы.

"В "Домодедово" не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы 11 самолетов, четыре - из "Шереметьево" и один - из "Внуково", - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса Яндекс.Расписание в "Шереметьево" задержаны уже 77 рейсов, в "Домодедово" - 48 рейсов и 22 отменены, во "Внуково" - 22 рейса задержаны и четыре - отменены.