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Дальнее зарубежье 04.02.2018 18:00

Тысячи противников компромисса с Македонией вышли на митинг в Афинах - СМИ

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье на массовую демонстрацию в центре Афин с призывом к властям Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия македонского государства, сообщают западные СМИ.

"Македония это Греция!" и "Руки прочь от Македонии!" - скандируют манифестанты.

На митинг пришел бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас. Спор между Грецией и Македонией из-за названия македонского государства начался в 1990-х годах, когда А.Самарас занимал пост главы МИД Греции.

Также в демонстрации принимают участие представители греческих властей, армейские офицеры, священнослужители.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас начал рассмотрение вариантов урегулирования конфликта между странами из-за названия "Македония", что вызвало недовольство и среди греческой оппозиции и среди правящей коалиции.

В ООН эта страна вошла под официальным названием "Бывшая югославская Республика Македония".

Греческие власти выступают против переименования соседнего государства в Македонию, подчеркивая, что большая часть исторической Македонии находится на территории Греции - в одноименном регионе на севере страны. В официальном греческом делопроизводстве и на греческих картах Бывшая югославская республика Македония называется Скопией - по названию столицы страны.

Данный спор мешал Македонии достигать некоторых своих целей на международной арене. Так, именно из-за него Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, МАКЕДОНИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]