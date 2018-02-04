Грузия и ЕС обсудят в Брюсселе реализацию Соглашения об ассоциации и приоритеты сотрудничества

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с членами правительственной делегации примет участие в очередном заседании Совета Ассоциации Грузии и ЕС, которое состоится в понедельник в Брюсселе, сообщает пресс-служба администрации правительства.
На заседании будет обсуждаться прогресс, достигнутый в ход реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, а также соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Кроме того, стороны рассмотрят обновленную повестку дня ассоциации, охватывающую приоритетные направления сотрудничества до 2020 года, отметили в пресс-службе.
После завершения пленарного заседания Г.Квирикашвили и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини проведут совместную пресс-конференцию.
В Брюсселе запланированы также встреча премьера Грузии с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем и двусторонние встречи членов грузинской делегации с европейскими коллегами.
В составе правительственной делегации Грузии, которую возглавляет премьер-министр, - первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, а также госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Совет по ассоциации представляет собой верховный формальный орган, который был создан в рамках соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом с целью мониторинга его осуществления и обсуждения существующей повестки дня.
Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, включающее компонент глубокого и всеобъемлющего свободного торгового пространства (DCFTA), было подписано 27 июня 2014 года в Брюсселе. 1 июля 2016 года оно вступило в действие.
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