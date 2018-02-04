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Регион 04.02.2018 19:12

Россия пошла навстречу Турции по условиям контракта о приобретении систем С-400 - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе поездки в Италию заявил, что Россия согласилась с пожеланиями Анкары при заключении контракта о поставках зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Атаки с территории Сирии вызвали необходимость укрепления и модернизации оборонного потенциала Турции, в особенности, в сфере ПВО. Мы провели переговоры с рядом государств и, наряду с ценой, обсуждали вопрос передачи технологий. Россия ответила на наши ожидания", - приводит слова Р.Т.Эрдогана Анатолийское агентство новостей.

Он уточнил, что Россия согласилась с приемлемой для Анкаре ценой и сроками поставок ЗРС, а также с вопросами организации совместного производства и передачи технологий.

В то же время президент отказался связывать тему закупок С-400 с вопросом членства Турции в НАТО. При этом Р.Т.Эрдоган напомнил, что на вооружении армии Греции - другой страны-члена НАТО - есть комплексы российского производства С-300.

Также Р.Т.Эрдоган объявил о планах Турции наладить самостоятельное производство систем ПВО.

Ранее в феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил "Интерфаксу", что Россия и Турция подписали соглашение на выдачу кредита Анкаре на покупку С-400.

Глава "Ростеха" сообщил ранее в интервью газете "Коммерсант", что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ЗРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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