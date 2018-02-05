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Регион 05.02.2018 08:07

Иранскому ученому, работавшему в Европе, в Тегеране вынесен окончательный смертный приговор

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор иранцу, имеющему шведское гражданство, преподавателю фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали, передали в ночь на понедельник бельгийские СМИ.

Как сообщалось, преподаватель иранского происхождения А.Джалали проживал с семьей в Швеции, но преподавал также в Италии и Бельгии. Его арестовали в апреле 2016 года во время пребывания в Иране и обвинили в шпионаже в пользу израильской спецслужбы Моссад.

По данным Тегерана, А.Джалали причастен к убийству двух иранцев, занимавших ответственные посты в структурах ядерной программы Ирана. Их взорвали заложенными в автомобили бомбами.

Он был приговорен к смерти 21 октября 2017 года в результате судебного процесса, признанного нелигитимным ООН, которая в декабре прошлого года призвала Иран отменить этот приговор и освободить иранского ученого.

Тем не менее, в декабре приговор был подтвержден Верховным судом Ирана, несмотря на международный протест, в том числе в Бельгии. Однако действие приговора было приостановлено в связи с апелляцией А.Джалали.

Эта апелляция была отвергнута, и теперь решение Верховного суда можно считать окончательным. Приговор может быть приведен в исполнение в любой момент, ссылаются СМИ на бельгийского адвоката осужденного.

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Тэги: ИРАН, УЧЕНЫЙ, КАЗНЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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