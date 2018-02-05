Действующий президент Кипра Анастасиадес одержал победу на выборах

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадес победил во втором туре президентских выборов, сообщает в воскресенье телеканал АВС-News.
"У Н.Анастасиадеса - 56% голосов, по сравнению с 44% Ставроса Маласа (его оппонент, бывший министр здравоохранения - ИФ) в итоговых результатах", - говорится в сообщении.
Н.Анастасиадес заявил, что второй срок будет последним, отмечается в сообщении.
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