Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 7 Фев 8 Фев

Финансы 05.02.2018 08:22

Гендиректором АКБ стал Эльчин Габибов

Генеральным директором ООО «Азербайджанское кредитное бюро» (АКБ) назначен Эльчин Габибов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Ассоциации банков Азербайджана (ABA).

"Генеральным директором бюро назначен Эльчин Габибов и оно начало деятельность. В настоящее время ведутся работы по формированию материально-технической базы и подготовки стратегии Бюро", - отметили в Бюро.

Также начался процесс подписания договоров между бюро и кредитными организациями.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года инициативная группа по созданию первого частного кредитного бюро в республике объявило о создании ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Учредителями общества стали 8 банков - Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.

Главой Наблюдательного совета общества является председатель правления МБА Халид Ахадов.

Бюро будет осуществлять сбор, хранение и анализ формирующей кредитную историю клиентов информации, полученной как у кредитных организаций, так и страховых, лизинговых, компаний, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи и др. Кроме того, бюро будет составлять кредитную отчетность, присваивать рейтинги заемщикам и др. услуги.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЮРО, КРЕДИТНОЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Похожие новости


Глава МБА возглавил НС первого частного кредитного бюро в Азербайджане В Азербайджане подписаны документы о создании первого ЧКБ MBNP поддерживает предложения о создании Частного кредитного бюро в Азербайджане Азербайджанские банки договорились о создании частного кредитного бюро

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]