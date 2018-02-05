Гендиректором АКБ стал Эльчин Габибов

Генеральным директором ООО «Азербайджанское кредитное бюро» (АКБ) назначен Эльчин Габибов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Ассоциации банков Азербайджана (ABA).
"Генеральным директором бюро назначен Эльчин Габибов и оно начало деятельность. В настоящее время ведутся работы по формированию материально-технической базы и подготовки стратегии Бюро", - отметили в Бюро.
Также начался процесс подписания договоров между бюро и кредитными организациями.
Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года инициативная группа по созданию первого частного кредитного бюро в республике объявило о создании ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Учредителями общества стали 8 банков - Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.
Главой Наблюдательного совета общества является председатель правления МБА Халид Ахадов.
Бюро будет осуществлять сбор, хранение и анализ формирующей кредитную историю клиентов информации, полученной как у кредитных организаций, так и страховых, лизинговых, компаний, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи и др. Кроме того, бюро будет составлять кредитную отчетность, присваивать рейтинги заемщикам и др. услуги.
А.Азизов
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