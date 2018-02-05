МОК отказался пригласить на Олимпиаду 15 российских спортсменов, оправданных CAS

Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась удовлетворить просьбу 15 российских спортсменов о приглашении на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте МОК.

Ранее Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить приглашение 15 россиянам, с которых в числе других 28 российских атлетов Спортивным арбитражным судом была снята дисквалификация, ранее объявленная МОК.

МОК подверг критике решение арбитражного суда.

В декабре минувшего года МОК допустил к участию в играх тех российских спортсменов, которые не были замешаны в скандалах с допингом, однако они должны будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным - олимпийским - флагом как "спортсмены-олимпийцы из России".