МОК отказался пригласить на Олимпиаду 15 российских спортсменов, оправданных CAS

Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась удовлетворить просьбу 15 российских спортсменов о приглашении на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте МОК.
Ранее Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить приглашение 15 россиянам, с которых в числе других 28 российских атлетов Спортивным арбитражным судом была снята дисквалификация, ранее объявленная МОК.
МОК подверг критике решение арбитражного суда.
В декабре минувшего года МОК допустил к участию в играх тех российских спортсменов, которые не были замешаны в скандалах с допингом, однако они должны будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным - олимпийским - флагом как "спортсмены-олимпийцы из России".
Президент Алиев принял иностранных участников V Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана
США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта-посол
Банки в Азербайджане сократили в 2017 году кредитование клиентов в Баку на 30%
SOCAR строительство в Турции нового нефтехимического комплекса оценивает минимум в $1,5 млрд
Курс 1,7 AZN/1USD является устойчивым - Sberbank Investment Research
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Представитель госдепа США Эншер после Таджикистана посетит Киргизию
Семья пропавшего на судне "Восток" рыбака получит 1 млн руб. помощи из резервного фонда Приморья - власти
Демократы в американском конгрессе предупредили Трампа о недопустимости опалы руководителей ФБР и Минюста
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»