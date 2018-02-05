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Спорт 05.02.2018 08:29

МОК отказался пригласить на Олимпиаду 15 российских спортсменов, оправданных CAS

Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась удовлетворить просьбу 15 российских спортсменов о приглашении на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте МОК.

Ранее Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить приглашение 15 россиянам, с которых в числе других 28 российских атлетов Спортивным арбитражным судом была снята дисквалификация, ранее объявленная МОК.

МОК подверг критике решение арбитражного суда.

В декабре минувшего года МОК допустил к участию в играх тех российских спортсменов, которые не были замешаны в скандалах с допингом, однако они должны будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным - олимпийским - флагом как "спортсмены-олимпийцы из России".

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Тэги: МОК, РОССИЯНЕ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]