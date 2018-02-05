Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в 2017г сократилась до 66,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане в 2017 году увеличились на 1,5% - до 7 млрд 561,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в декабре 2017 года рост банковских вкладов населения составил 2,6%.

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте в 2017 году сократились на 15,2% - до 5 млрд 28,3 млн манатов или 66,5% всех вкладов населения (по итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в 2017 году вырос на 66,9% - до 2 млрд 532,9 млн манатов или 33,5% всех вкладов.

На 31 декабря 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 816,2 млн манатов, нерезидентов – 745 млн манатов. За 2017 год вклады резидентов увеличились на 5,1%, нерезидентов - сократились на 23%.

В целом, на 31 декабря 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 20 млрд 599,1 млн манатов, что на 6,8% меньше показателя на конец 2016 года.

А.Азизов