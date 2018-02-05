Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 7 Фев 8 Фев

Финансы 05.02.2018 08:50

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в 2017г сократилась до 66,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане в 2017 году увеличились на 1,5% - до 7 млрд 561,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в декабре 2017 года рост банковских вкладов населения составил 2,6%.

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте в 2017 году сократились на 15,2% - до 5 млрд 28,3 млн манатов или 66,5% всех вкладов населения (по итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в 2017 году вырос на 66,9% - до 2 млрд 532,9 млн манатов или 33,5% всех вкладов.

На 31 декабря 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 816,2 млн манатов, нерезидентов – 745 млн манатов. За 2017 год вклады резидентов увеличились на 5,1%, нерезидентов - сократились на 23%.

В целом, на 31 декабря 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 20 млрд 599,1 млн манатов, что на 6,8% меньше показателя на конец 2016 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


Похожие новости


Уровень долларизации по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-ноябре сократился до 69% - ЦБ Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-ноябре сократились на 1,2% - регулятор Банковские вклады и депозиты в Азербайджане в январе-октябре в нацвалюте увеличились на 44% - ЦБ Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-октябре сократились на 2,3%, в октябре выросли на 3,7% Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-октябре сократились на 2,4% - Палата Банковские вклады и депозиты в Азербайджане в январе-сентябре сократились на 12% - ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]