Ставки по вкладам и кредитам физлиц в нацвалюте в 2017г в Азербайджане выросли – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает рост средних ставок по кредитам и вкладам физлиц в нацвалюте в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

На 31 декабря 2017 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 13,2% против 12,05% по итогам 2016 года.

По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец 2017г составила 9,76%, тогда как на конец 2016 она была равна 8,6%.

При этом для юридических лиц средняя ставка на начало 2018 года по кредитам в нацвалюте составила 8,91% (на конец 2016 года - 8,55%), в инвалюте – 6,84% (5,59%).

По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец 2017 года составила 16,31% (15,71%), в инвалюте – 16,47% (16,04%).

По данным ЦБА, по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте, тенденция к снижению ставок сохранилась. При этом наблюдалась тенденция роста ставок по вкладам и депозитам в нацвалюте.

В частности, на конец 2017 года средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 10,72% (6,5%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец декабря 2017 года составила 3% (4,66%).

При этом для юридических лиц средняя ставка на конец 2017 года по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 5,82% (3,91%), в инвалюте – 1,41% (3,34%).

По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец 2017 года составила 11,59% (10,31%), в инвалюте – 3,66% (5,44%).

А.Азизов