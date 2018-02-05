Ставки по вкладам и кредитам физлиц в нацвалюте в 2017г в Азербайджане выросли – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает рост средних ставок по кредитам и вкладам физлиц в нацвалюте в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
На 31 декабря 2017 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 13,2% против 12,05% по итогам 2016 года.
По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец 2017г составила 9,76%, тогда как на конец 2016 она была равна 8,6%.
При этом для юридических лиц средняя ставка на начало 2018 года по кредитам в нацвалюте составила 8,91% (на конец 2016 года - 8,55%), в инвалюте – 6,84% (5,59%).
По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец 2017 года составила 16,31% (15,71%), в инвалюте – 16,47% (16,04%).
По данным ЦБА, по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте, тенденция к снижению ставок сохранилась. При этом наблюдалась тенденция роста ставок по вкладам и депозитам в нацвалюте.
В частности, на конец 2017 года средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 10,72% (6,5%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец декабря 2017 года составила 3% (4,66%).
При этом для юридических лиц средняя ставка на конец 2017 года по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 5,82% (3,91%), в инвалюте – 1,41% (3,34%).
По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец 2017 года составила 11,59% (10,31%), в инвалюте – 3,66% (5,44%).
А.Азизов
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