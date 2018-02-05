В Узбекистане безвизовый режим вводится для граждан еще семи стран

В Узбекистане указом президента Шавката Мирзиеева с 10 февраля вводится безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Президент подписал указ "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан". Документом предусматривается введение с 10 февраля безвизового режима сроком на 30 дней для граждан Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что общее количество стран, для граждан которых будет действовать безвизовый режим, достигнет 16.

В настоящее время безвизовым режимом пользуются граждане 9 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины и Киргизии (до 60 дней).

Указом также предусмотрен ввод с 10 февраля упрощенного порядка оформления туристских виз для 39 стран, предусматривающего отмену требования предоставления в МИД туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица в Узбекистане и оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая дня приема документов.

В настоящий момент упрощенный порядок оформления туристических виз в течение двух дней действует для граждан одиннадцати стран Европы, Малайзии, Таиланда, Турции и Японии. Безвизовый режим установлен Узбекистаном со странами СНГ (кроме Таджикистана) и Грузией.

Кроме того, в указе содержится поручение ввести с 1 июля 2018 года систему выдачи электронных въездных виз.

Как сообщалось, в конце 2017 года в Узбекистане были упрощены требования для индивидуального и группового туризма. Разрабатывается программа религиозного туризма. В начале декабря в стране была введена единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней, на 30% снижена ее стоимость. Ранее туристическая виза выдавалась на семь или 15 дней.