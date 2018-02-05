Банки-агенты АИФ в 2017г выдали ипотечных кредитов на 203 млн манатов

Объем ипотечного кредитования из средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в 2017 году составил 202,9 млн манатов, что в 184 раза больше показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

В том числе в декабре 2017 года банки-агенты фонда выдали кредитов на 30,4 млн манатов, что стало самым высоким ежемесячным показателем в течение отчетного года.

По данным ЦБА, АИФ в 2017г рефинансировал кредитов на сумму 113,9 млн манатов (рост в 3,4 раза), в том числе в декабре – на 19,6 млн манатов.

АИФ в 2017г разместил облигаций на сумму 250 млн манатов (в 2016 году не размещал - ИФ).

В 2017 году фонд получил из госбюджета Азербайджана 50 млн манатов для выдачи социальной ипотеки, в том числе в декабре – 5,3 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

АИФ был создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. На коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов