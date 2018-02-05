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Дальнее зарубежье 05.02.2018 09:31

Президент Южной Кореи в рамках Олимпиады может встретиться главой президиума северокорейского парламента - СМИ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассчитывает провести двухстороннюю встречу в формате "один на один" с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом, который будет возглавлять северокорейскую делегацию на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявил агентству "Ренхап" представитель администрации южнокорейского президента.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, "вопрос о том, будет ли Ким Ен Нам отдельно встречаться с президентом Мун Чжэ Ином, еще должен обсуждаться с передовой делегацией Севера".

Южнокорейский представитель, вместе с тем, сказал, что "каких-либо просьб со стороны Северной Кореи о встрече между Ким Ен Намом и Мун Чжэ Ином пока не поступало".

Ранее официальный представитель администрации сообщил, что Южная Корея приветствует прибытие Ким Ен Нама, и рассматривает это как "решимость Северной Кореи в деле улучшения межкорейских отношений".

О том, что Ким Ен Нам возглавит делегацию Северной Кореи на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщила газета "Нодон синмун"- орган ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Официально Ким Ен Нам считается главой северокорейского государства, в то время как лидер КНДР Ким Чен Ын является ее высшим руководителем.

Договоренность об участии спортсменов из КНДР в Олимпиаде и северокорейских артистов в мероприятиях в рамках игр была достигнута в ходе переговоров между Севером и Югом на министерском уровне.

Сам факт участия, а также высокий уровень северокорейского представительства на Олимпиаде рассматривается наблюдателями как возможный признак того, что в перспективе Пхеньян может пойти на возобновление прерванных по его инициативе переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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