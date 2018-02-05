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ТЭК 05.02.2018 09:30

Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $67,91 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения по итогам предыдущей недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 опустилась на $0,67 (0,98%) - до $67,91 за баррель. В пятницу контракты подешевели на $1,07 (1,54%) - до $68,58 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,63 (0,96%) - до $64,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $0,35 (0,53%) - до $65,45 за баррель.

За минувшую неделю Brent потеряла 2,2%, WTI - примерно 1%.

Снижению рынка на прошлой неделе способствовали данные о росте добычи нефти в США. Производство нефти в стране в ноябре превысило 10 млн баррелей в сутки впервые почти за 50 лет.

Данные Baker Hughes, обнародованные в пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США по итогам второй недели подряд, что подтверждает подъем активности в секторе, пишет MarketWatch. Число установок увеличилось за неделю на 6 единиц, до 765 установок.

Давление на цены на нефть также оказал спад на фондовом рынке США, отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

"Падение американского рынка акций, спровоцированное ростом доходностей US Treasuries, привело к ослаблению интереса инвесторов к риску", - говорит эксперт.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]