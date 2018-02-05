Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 февраля сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 февраля ЦБА установил на уровне 2,118 манат/$1 (2 февраля - 2,1238 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 февраля сохранил 0,0301 манат/1RUB (2 февраля - 0,0303 манат/1RUB).

Н.Аббасова