Четырехсторонний военный информационный центр РФ, Ирака, Ирана и Сирии обсуждал возможности усиления борьбы с ИГИЛ

Представители России, Ирана, Ирака и Сирии, входящие в четырехсторонний информационный центр, на встрече в Багдаде подчеркнули необходимость усилить совместную борьбу с ИГИЛ и другими террористическими группировками.

Иранские СМИ сообщили в понедельник, что на встрече были представлены доклады в области разведки и безопасности.

Четырехсторонний военный центр был учрежден в Багдаде в 2015 году для координации действий и обмена разведывательной и иной информацией в борьбе с террористами в Сирии.

Председательствовал на встрече начальник военной разведки Ирака генерал Саад аль-Аллак.