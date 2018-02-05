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Дальнее зарубежье 05.02.2018 15:45

Четырехсторонний военный информационный центр РФ, Ирака, Ирана и Сирии обсуждал возможности усиления борьбы с ИГИЛ

Представители России, Ирана, Ирака и Сирии, входящие в четырехсторонний информационный центр, на встрече в Багдаде подчеркнули необходимость усилить совместную борьбу с ИГИЛ и другими террористическими группировками.

Иранские СМИ сообщили в понедельник, что на встрече были представлены доклады в области разведки и безопасности.

Четырехсторонний военный центр был учрежден в Багдаде в 2015 году для координации действий и обмена разведывательной и иной информацией в борьбе с террористами в Сирии.

Председательствовал на встрече начальник военной разведки Ирака генерал Саад аль-Аллак.

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Тэги: ИРАК, РОССИЯ, ЦЕНТР, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]