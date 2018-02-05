Террористы хотели взорвать российское посольство в Кабуле - СМИ

Предотвращено нападение террористов на посольство России в столице Афганистана, сообщили в понедельник местные СМИ.

"Силовики задержали автомашину с почти тонной взрывчатки, целью которой было дипломатическое представительство России в Кабуле", - говорится в сообщении Ariana News.