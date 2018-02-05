Истребители НАТО за неделю два раза поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов

Осуществляющие миссию воздушной полиции стран Балтии истребители НАТО на минувшей неделе дважды сопровождали летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщает в понедельник Минобороны Литвы.
Так, 1 февраля был сопровожден Су-27, который летел с материковой части России в Калининградскую область. Полет, как заявляют в Вильнюсе, проходил без транспондера.
В тот же день натовские истребители распознали и сопроводили российский военно-транспортный самолет Ан-26, который направлялся из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летел с включенным транспондером, поддерживал радиосвязь, был у него и план полета.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
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