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Дальнее зарубежье 05.02.2018 16:01

Истребители НАТО за неделю два раза поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов

Осуществляющие миссию воздушной полиции стран Балтии истребители НАТО на минувшей неделе дважды сопровождали летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщает в понедельник Минобороны Литвы.

Так, 1 февраля был сопровожден Су-27, который летел с материковой части России в Калининградскую область. Полет, как заявляют в Вильнюсе, проходил без транспондера.

В тот же день натовские истребители распознали и сопроводили российский военно-транспортный самолет Ан-26, который направлялся из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летел с включенным транспондером, поддерживал радиосвязь, был у него и план полета.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]