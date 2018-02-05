День внеочередных президентских выборов в Азербайджане будет выходным – Минтруда

В Азербайджане 11 апреля - день внеочередных президентских выборов - будет нерабочим, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве труда и социальной защиты населения.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля. В соответствии с Трудовым кодексом, день президентских выборов считается нерабочим", - сказали в пресс-службе Минтруда.
Президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. Однако, в понедельник И.Алиев подписал распоряжение о проведении 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборов.
Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов ранее заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент И.Алиев.
И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
А.Азизов
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