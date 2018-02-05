Посол Нидерландов в Турции формально отозван на родину

Министерство иностранных дел Нидерландов в понедельник официально отозвало посла в Анкаре, сообщает нидерландская общественная телерадиокомпания.

В сообщении отмечается, что речь идет о формальном шаге, поскольку нидерландский посол покинул Анкару еще в марте 2017 года.

Кроме того, в Гааге отметили, что не примут назначения нового посла Турции в Нидерландах.

Сложности в отношениях между двумя странами возникли после того, как Нидерланды отказались выдавать визы турецким официальным лицам, намеревавшимся провести агитацию среди проживающих в стране турок в преддверие конституционного референдума в Турции в марте 2017 года, когда в Нидерландах проходили собственные выборы, напоминает телерадиокомпания.