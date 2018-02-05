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Дальнее зарубежье 05.02.2018 16:33

Посол Нидерландов в Турции формально отозван на родину

Министерство иностранных дел Нидерландов в понедельник официально отозвало посла в Анкаре, сообщает нидерландская общественная телерадиокомпания.

В сообщении отмечается, что речь идет о формальном шаге, поскольку нидерландский посол покинул Анкару еще в марте 2017 года.

Кроме того, в Гааге отметили, что не примут назначения нового посла Турции в Нидерландах.

Сложности в отношениях между двумя странами возникли после того, как Нидерланды отказались выдавать визы турецким официальным лицам, намеревавшимся провести агитацию среди проживающих в стране турок в преддверие конституционного референдума в Турции в марте 2017 года, когда в Нидерландах проходили собственные выборы, напоминает телерадиокомпания.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ТУРЦИЯ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]