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Дальнее зарубежье 05.02.2018 16:45

В Германии возобновились коалиционные переговоры

Коалиционные переговоры возобновились в понедельник в Германии между Социал-демократической партией и Альянсом ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель, сообщают немецкие СМИ.

Переговоры, в которых ключевыми темами являются вопросы здравоохранения и трудового законодательства, возобновились на следующий день после установленного сторонами крайнего срока для достижения консенсуса.

При этом стороны подчеркивают, что в переговорах есть прогресс, и разногласия не являются непреодолимыми.

В Социал-демократической партии добавили, что сегодняшние переговоры "должны сработать", оценив шансы достижения договоренности между сторонами на сегодняшних переговорах в 50%.

В то же время представитель Христианско-социального союза (ХСС) подчеркивает, что разногласия все еще достаточно велики.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ до сих пор не сформирован из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Избежать обострения политического кризиса в Германии позволило согласие СДПГ и лично лидера левых центристов Мартина Шульца на проведение консультаций с блоком А.Меркель по формированию "большой коалиции".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИИ, КОАЛИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]