В Германии возобновились коалиционные переговоры

Коалиционные переговоры возобновились в понедельник в Германии между Социал-демократической партией и Альянсом ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель, сообщают немецкие СМИ.
Переговоры, в которых ключевыми темами являются вопросы здравоохранения и трудового законодательства, возобновились на следующий день после установленного сторонами крайнего срока для достижения консенсуса.
При этом стороны подчеркивают, что в переговорах есть прогресс, и разногласия не являются непреодолимыми.
В Социал-демократической партии добавили, что сегодняшние переговоры "должны сработать", оценив шансы достижения договоренности между сторонами на сегодняшних переговорах в 50%.
В то же время представитель Христианско-социального союза (ХСС) подчеркивает, что разногласия все еще достаточно велики.
Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ до сих пор не сформирован из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".
Избежать обострения политического кризиса в Германии позволило согласие СДПГ и лично лидера левых центристов Мартина Шульца на проведение консультаций с блоком А.Меркель по формированию "большой коалиции".
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