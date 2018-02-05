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Дальнее зарубежье 05.02.2018 17:02

Могерини: в ЕС довольны ходом реформ в Грузии и оценивают отношения Брюсселя с Тбилиси как великолепные

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини расценила как великолепные отношения Евросоюза и Грузии, партнерство сторон, по ее мнению, функционирует очень хорошо.

"Отныне возникают новые возможности для нас, для наших граждан, и сегодня мы попытались рассмотреть, как полностью применить этот потенциал и следить за тем, чтобы воспользоваться этими результатами с целью ответить на ожидания наших граждан и граждан Грузии", - сказала Ф.Могерини на совместной с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили пресс-конференции после заседания в понедельник в Брюсселе совета ассоциации ЕС-Грузия.

По ее словам, на встрече были проработаны некоторые новые идеи в дополнение к уже развивающемуся сотрудничеству Брюсселя и Тбилиси. Она также отметила решимость грузинских властей продолжать следовать путем реформ, и заявила, что ЕС готов оказать свою поддержку в их реализации.

"Мы говорили о конституционной реформе, о результатах местных выборов, и мы в связи с этим констатировали, что основные свободы были соблюдены. Мы согласились, что надо продолжать гарантировать инклюзивную политическую среду. Речь о том, чтобы развивать свободные и независимые СМИ, продолжать уважать правовое государство и независимость судебных органов", - отметила глава европейской дипломатии.

Она заверила, что Евросоюз продолжит поддерживать территориальную целостность Грузии, выступать в поддержку мира, стабильности и разрешения конфликтов, используя роль специального представителя ЕС по Южному Кавказу, но также опираясь на международные консультации в Женеве и работу наблюдательной миссии Евросоюза.

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, АССОЦИАЦИЯ, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]