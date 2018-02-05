В Сеуле готовы разрешить Пхеньяну отправить артистов в Южную Корею на пароме, несмотря на действующий запрет

Южнокорейские власти готовы дать согласие на то, чтобы группа артистов из КНДР прибыла в Южную Корею паромом, сообщают в понедельник местные СМИ.
В Сеуле готовы сделать исключение для такого рейса и разрешить использовать подобный маршрут, несмотря на введенные властями Южной Кореи в 2010 году санкции, которые включают запрет на заход любых судов из Северной Кореи в южнокорейские воды.
"Санкции против Пхеньяна запрещают судам из Северной Кореи заходить в воды и порты Южной Кореи, но мы сейчас рассматриваем меры, которые позволят сделать исключение для этого судна для того, чтобы мы могли успешно провести Олимпийские игры в Пхенчхане", - сказали в южнокорейском министерстве по делам объединения.
Подобные ограничительные меры действуют и для авиатранспорта. Однако ранее власти Южной Кореи уже сделали исключение для авиарейса, на котором прибыли для участия в Олимпиаде северокорейские спортсмены.
Согласно достигнутым ранее договоренностям между Сеулом и Пхеньяном, северокорейская труппа из 140 человек, в которую входят, в частности, музыканты из оркестра, должна выступить с гастролями в Южной Корее в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.
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