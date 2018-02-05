На выставке Fruit Logistica в Берлине будут представлены 9 азербайджанских компаний

На выставке Fruit Logistica, которая пройдет 7-9 февраля 2018 года в Берлине, будут представлены 9 азербайджанских компаний, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

В министерстве отметили, что Азербайджан будет представлен единым стендом Made in Azerbaijan. На выставке будет представлена плодоовощная продукция азербайджанских компаний.

Б.Рустамбеков