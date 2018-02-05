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Транспорт и связь 05.02.2018 17:32

Президент Алиев назначил двух заместителей министра транспорта, связи и высоких технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил двух заместителей министра транспорта, связи и высоких технологий, сообщает сайт министерства.

Распоряжениями главы государства от 2 февраля 2018 года первым заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий назначен Али Абдуллаев, заместителем министра – Эльмир Велизаде.

По данным Минтранспорта, связи и высоких технологий, еще одно место замминистра остается вакантным.

Как сообщалось, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана было создано указом президента страны от 13 февраля 2017 года путем объединения министерств транспорта и связи и высоких технологий.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТЕРСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]