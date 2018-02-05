Президент Алиев назначил двух заместителей министра транспорта, связи и высоких технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил двух заместителей министра транспорта, связи и высоких технологий, сообщает сайт министерства.

Распоряжениями главы государства от 2 февраля 2018 года первым заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий назначен Али Абдуллаев, заместителем министра – Эльмир Велизаде.

По данным Минтранспорта, связи и высоких технологий, еще одно место замминистра остается вакантным.

Как сообщалось, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана было создано указом президента страны от 13 февраля 2017 года путем объединения министерств транспорта и связи и высоких технологий.

Н.Аббасова