Президент Алиев назначил двух заместителей министра транспорта, связи и высоких технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил двух заместителей министра транспорта, связи и высоких технологий, сообщает сайт министерства.
Распоряжениями главы государства от 2 февраля 2018 года первым заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий назначен Али Абдуллаев, заместителем министра – Эльмир Велизаде.
По данным Минтранспорта, связи и высоких технологий, еще одно место замминистра остается вакантным.
Как сообщалось, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана было создано указом президента страны от 13 февраля 2017 года путем объединения министерств транспорта и связи и высоких технологий.
Н.Аббасова
Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану вскоре совершат визит в страну
Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Турцией
Проведение внеочередных президентских выборов в Азербайджане связано с торжествами в честь 100-летия создания АДР – помощник президента
Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%
Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
МОК отказался пригласить на Олимпиаду 15 российских спортсменов, оправданных CAS
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
БДИПЧ ОБСЕ представит в конце мая окончательный доклад по выборам президента РФ
Глава МИД Киргизии обсудил с представителем Госдепартамента США перспективы взаимодействия в формате С5+1
Предварительно причиной гибели российского Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в двигатель - Шаманов
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошли очередные два тура Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»