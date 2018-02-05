Один человек погиб при обстреле боевиками жилого квартала в Дамаске

Одна женщина погибла, еще три человека получили ранения в результате обстрела жилого квартала в Дамаске, предпринятого вооруженными боевиками, сообщило в понедельник сирийское агентство САНА.

По его данным, базирующиеся в Восточной Гуте боевики выпустили минометный снаряд по кварталу Баб Тума, нарушив таким образом соглашение о зоне деэскалации, передало агентство со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Кроме этого, отмечает САНА, два минометных снаряда разорвались в кварталах Аш-Шугур и Дуэля, в результате чего серьезно пострадали частные постройки.

В ответ на действия боевиков, сирийские вооруженные силы нанесли точечные удары по районам, откуда велся обстрел.