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Дальнее зарубежье 05.02.2018 16:13

Один человек погиб при обстреле боевиками жилого квартала в Дамаске

Одна женщина погибла, еще три человека получили ранения в результате обстрела жилого квартала в Дамаске, предпринятого вооруженными боевиками, сообщило в понедельник сирийское агентство САНА.

По его данным, базирующиеся в Восточной Гуте боевики выпустили минометный снаряд по кварталу Баб Тума, нарушив таким образом соглашение о зоне деэскалации, передало агентство со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Кроме этого, отмечает САНА, два минометных снаряда разорвались в кварталах Аш-Шугур и Дуэля, в результате чего серьезно пострадали частные постройки.

В ответ на действия боевиков, сирийские вооруженные силы нанесли точечные удары по районам, откуда велся обстрел.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ОБСТРЕЛ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]