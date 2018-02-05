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Регион 05.02.2018 17:46

Представители 120 российских и сирийских компаний примут участие в бизнес-форуме в Москве в конце февраля - СМИ

Российско-сирийский бизнес-форум пройдет в Москве 27 февраля, сообщают в понедельник сирийские СМИ.

В работе форума примут участие представители 120 государственных и частных компаний двух стран. Целью форума является укрепление экономического сотрудничества, торгового обмена между Сирией и Россией, стимулирование экспорта сирийских товаров, а также увеличение объема российского экспорта в Сирию и участие российских компаний в её восстановлении, говорится в сообщении.

Вместе с тем, помощник министра экономики и внешней торговли Сирии Бассам Хайдар заявил сирийскому информационному агентству САНА, что Дамаск заинтересован в успехе будущей Международной конференции бизнесменов и инвесторов, которая состоится в июле 2018 года.

Министерство оказывает содействие всем компаниям и бизнесменам, сказал Б.Хайдар, отметив, что правительство Сирии обещает оказать помощь в преодолении любых трудностей для скорейшего возвращения инвестиций в страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]