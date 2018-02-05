Представители 120 российских и сирийских компаний примут участие в бизнес-форуме в Москве в конце февраля - СМИ

Российско-сирийский бизнес-форум пройдет в Москве 27 февраля, сообщают в понедельник сирийские СМИ.

В работе форума примут участие представители 120 государственных и частных компаний двух стран. Целью форума является укрепление экономического сотрудничества, торгового обмена между Сирией и Россией, стимулирование экспорта сирийских товаров, а также увеличение объема российского экспорта в Сирию и участие российских компаний в её восстановлении, говорится в сообщении.

Вместе с тем, помощник министра экономики и внешней торговли Сирии Бассам Хайдар заявил сирийскому информационному агентству САНА, что Дамаск заинтересован в успехе будущей Международной конференции бизнесменов и инвесторов, которая состоится в июле 2018 года.

Министерство оказывает содействие всем компаниям и бизнесменам, сказал Б.Хайдар, отметив, что правительство Сирии обещает оказать помощь в преодолении любых трудностей для скорейшего возвращения инвестиций в страну.