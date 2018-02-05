Власти подтвердили гибель одного из пилотов военного вертолета, разбившегося на юго-западе Японии

Полиция японской префектуры Сага подтвердила информацию о гибели одного из пилотов ударного вертолета воздушных Сил самообороны Японии AH-64, который ранее в понедельник потерпел крушение в районе города Кандзаки на острове Кюсю, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.
Всего на борту вертолета находились два члена экипажа.
Вертолет упал на жилой массив, после чего на месте крушения возник пожар. На земле легкие ранения получила одна девочка, проживавшая в доме, на которой упал вертолет.
Ранее AH-64 взлетел с базы Сил самообороны "Мэтабару" в 4 км к северу от Кандзаки. Вертолет выполнял тренировочный полет после того, как прошел техническое обслуживание.
Тем временем японское командование распорядилась прекратить полеты остальных AH-64, состоящих на вооружении Японии, до выяснения обстоятельств произошедшего. Также командование решило проверить на предмет безопасности остальные вертолеты Сил самообороны Японии, добавляет Эн-эйч-кей.
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