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Дальнее зарубежье 05.02.2018 18:14

Власти подтвердили гибель одного из пилотов военного вертолета, разбившегося на юго-западе Японии

Полиция японской префектуры Сага подтвердила информацию о гибели одного из пилотов ударного вертолета воздушных Сил самообороны Японии AH-64, который ранее в понедельник потерпел крушение в районе города Кандзаки на острове Кюсю, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Всего на борту вертолета находились два члена экипажа.

Вертолет упал на жилой массив, после чего на месте крушения возник пожар. На земле легкие ранения получила одна девочка, проживавшая в доме, на которой упал вертолет.

Ранее AH-64 взлетел с базы Сил самообороны "Мэтабару" в 4 км к северу от Кандзаки. Вертолет выполнял тренировочный полет после того, как прошел техническое обслуживание.

Тем временем японское командование распорядилась прекратить полеты остальных AH-64, состоящих на вооружении Японии, до выяснения обстоятельств произошедшего. Также командование решило проверить на предмет безопасности остальные вертолеты Сил самообороны Японии, добавляет Эн-эйч-кей.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ПОГИБШИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]