Власти подтвердили гибель одного из пилотов военного вертолета, разбившегося на юго-западе Японии

Полиция японской префектуры Сага подтвердила информацию о гибели одного из пилотов ударного вертолета воздушных Сил самообороны Японии AH-64, который ранее в понедельник потерпел крушение в районе города Кандзаки на острове Кюсю, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Всего на борту вертолета находились два члена экипажа.

Вертолет упал на жилой массив, после чего на месте крушения возник пожар. На земле легкие ранения получила одна девочка, проживавшая в доме, на которой упал вертолет.

Ранее AH-64 взлетел с базы Сил самообороны "Мэтабару" в 4 км к северу от Кандзаки. Вертолет выполнял тренировочный полет после того, как прошел техническое обслуживание.

Тем временем японское командование распорядилась прекратить полеты остальных AH-64, состоящих на вооружении Японии, до выяснения обстоятельств произошедшего. Также командование решило проверить на предмет безопасности остальные вертолеты Сил самообороны Японии, добавляет Эн-эйч-кей.