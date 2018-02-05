Проведение внеочередных президентских выборов в Азербайджане связано с торжествами в честь 100-летия создания АДР – помощник президента

Назначение на 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборов в Азербайджане связано с проведением в стране ряда международных и местных мероприятий, приуроченных к 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), заявил помощник президента Азербайджана по обще6ственно-политическим вопросам Али Гасанов.

"Президентские выборы в Азербайджане были предусмотрены на 17 октября 2018 года. Однако, начиная с мая месяца текущего года, в Азербайджане состоится множество важных международных и местных мероприятий. Среди них - 100-летие создания АДР (отмечается 28 мая - ИФ), Международный гуманитарный форум и другие. Большинство этих мероприятий приходится на конец года и совпадает с выборами. Поэтому и было приято такое решение", - отмечается в заявлении А.Гасанова, распространенном в понедельник.

По словам А.Гасанова, в связи с тем, что согласно изменениям в Конституцию (принятым осенью 2016 года – ИФ) полномочия президента Азербайджана будут действительны в течение 7 лет, глава государства наделен возможностью обращения по вотуму доверия к избирателям – правом объявления внеочередных президентских выборов.

«В этой связи, вопросы, предусмотренные в распоряжении Ильхама Алиева «Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджана» полностью соответствуют Конституции и законодательству страны»,- отметил А.Гасанов.

Кроме того, он подчеркнул, что в международной практике считается целесообразным проведение выборов в начале года. По его словам, это также позволяет более эффективно выполнять социально-экономические задачи.

Ф.Исазаде