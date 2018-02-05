Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.118 RUR   0.0301 GBR   2.3999 TRY   0.4506

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 8 Фев 9 Фев

СНГ 05.02.2018 20:17

БДИПЧ ОБСЕ представит в конце мая окончательный доклад по выборам президента РФ

Окончательный доклад по выборам президента РФ будет представлен Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ приблизительно в конце мая, сообщил в понедельник глава миссии БДИПЧ Ян Петерсен.

"После выборов представим предварительный отчет. По истечении восьми недель после выборов ОБСЕ опубликует окончательный отчёт и рекомендации", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Я.Петерсен отметил, что это приблизительно придётся на конец мая.

При этом он добавил, что ожидать комментариев по ходу предвыборной кампании не стоит.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОБСЕ, ВЫБОРЫ, ДОКЛАД


Похожие новости


Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении может состояться в январе - российский дипломат Генсек ОДКБ примет участие в заседании министерского совета ОБСЕ в Австрии - секретариат Лавров обсуждает с генсеком ОБСЕ карабахский конфликт В Москве выступают за расширение возможностей наблюдателей ОБСЕ в Карабахе Лавров прибыл в Австрию на министерскую встречу ОБСЕ Лавров обсудит с генсеком ОБСЕ меры повышения эффективности СММ в зоне конфликта в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]