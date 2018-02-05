БДИПЧ ОБСЕ представит в конце мая окончательный доклад по выборам президента РФ

Окончательный доклад по выборам президента РФ будет представлен Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ приблизительно в конце мая, сообщил в понедельник глава миссии БДИПЧ Ян Петерсен.

"После выборов представим предварительный отчет. По истечении восьми недель после выборов ОБСЕ опубликует окончательный отчёт и рекомендации", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Я.Петерсен отметил, что это приблизительно придётся на конец мая.

При этом он добавил, что ожидать комментариев по ходу предвыборной кампании не стоит.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.