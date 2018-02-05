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СНГ 05.02.2018 18:40

Министр обороны Литвы заявил, что Россия разместила в Калининградской области комплексы "Искандер"

Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", и намерена оставить их здесь на постоянной основе, сообщил агентству BNS литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

По его словам, раньше эти ОТРК доставлялись сюда для проведения учений, однако "на этот раз ситуация иная - это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры".

"Искандеры" в 12 часов должны были быть выгружены в Калининградском порту", - сказал Р.Кароблис в Рукле.

По вопросу о размещении российских "Искандеров" высказалась и президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы", - сказала она журналистам.

31 января в министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М".

"Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100 процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", - сказал командир дислоцированной в Калининградской области ракетной бригады Анатолий Городецкий в прошлую среду на едином дне приемки военной продукции.

Сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (г.Черняховск, Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в Калининградской области уже развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили "Интерфаксу", что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов, не назвав их тип.

В НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

ОТРК "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

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Тэги: ЛИТВА, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ИСКАНДЕРЫ


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