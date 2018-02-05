Молдавия и Румыния планируют создать совместный батальон

Министры обороны Молдавии и Румынии Евгений Стурза и Михай Фифор обсудили вопрос о создании совместного батальона с участием военных двух стран.
"Мы обсуждали этот вопрос. Мы пришли к выводу, что необходимо привлечь больше экспертов, определить зону размещения этого молдавско-румынского батальона, а также сферу его деятельности", - сказал министр М.Фифор на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что предложил министру обороны Молдавии изучить опыт совместного батальона "Тиса", в котором вместе с румынскими военнослужащими участвуют военные из Венгрии. Также в совместном батальоне предложили участвовать Сербии.
"Это батальон для реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы проанализируем, чтобы точно определить сферы деятельности такого совместного батальона с Молдавией. С нашей стороны есть полная открытость для того, чтобы добиться результатов в создании совместного батальона", - подчеркнул глава военного ведомства Румынии.
М.Фифор назвал "превосходными" отношения между оборонными ведомствами двух стран. По его словам, Молдавия является "не только соседним и дружественным государством", с которым Румынию связывают общий язык, традиции и культура, но и "стратегическим партнером".
"Повестка дня встречи с министром Стурзой была крайне насыщенной. Мы обсудили участие румынских специалистов в подготовке документов по реформированию Национальной армии РМ Стратеги безопасности РМ (DCBI) и обороны. Мы приветствуем стремление РМ к евроинтеграции и укреплению отношений с НАТО. Румыния готова подержать усилия наших молдавских партнеров в повышении профессионализма военнослужащих и усиление роли миротворцев в операциях по поддержанию мира под международным мандатом", - сказал румынский министр.
Глава министерства обороны Молдавии напомнил, что в военных ВУЗах Румынии за последние годы смогли получить образование свыше 800 наших военных. "Сейчас в них проходит обучение 41 курсант. И это партнерство вселяет в нас оптимизм", - заявил молдавский министр.
В ходе общения с журналистами Е.Стурза и М.Фифор подтвердили, что в 2018 г. планируется проведение ряда совместных учений для отработки взаимодействия и повышение специальной подготовки. Уже в феврале в Румынию отправится отечественный контингент с техникой для участия в таких учениях.
Как сообщалось ранее, в прошлом году президент Молдавии Игорь Додон запретил участие молдавских военных в международных учениях с участием НАТО, которые проходили, в том числе в Румынии и на Украине. В сентябре прошлого года парламент Молдавии передал полномочия по делегированию военных на учения из компетенции президента в компетенцию правительства. Также, вопреки воле главнокомандующего Вооруженными силами Молдавии, министром обороны был назначен в октябре прошлого года Евгений Стурза. Для этого Конституционный суд временно отстранил И.Додона от должности и передал полномочия спикеру парламента Андриану Канду, который подписал указ о назначении нового министра.
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